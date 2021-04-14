Установлено, что двое молодых людей умышленно осуществили прыжок на крышу вагона с целью съемки видеоролика для дальнейшего размещения в социальных сетях...

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали двоих молодых людей, осуществивших прыжок на крышу вагона электропоезда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть УВД на Московском метрополитене от сотрудников службы безопасности поступила информация о том, что на Филевской линии на крыше вагона электропоезда были замечены посторонние лица.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности правонарушителей и они были задержаны. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 23 лет.Установлено, что они умышленно осуществили прыжок на крышу вагона с целью съемки видеоролика для дальнейшего размещения в социальных сетях.В отношении задержанных сотрудниками 3 отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ «Нарушение требований в области транспортной безопасности».Судом в отношении нарушителей назначено административное наказание в виде административного ареста.Сотрудники полиции столичного метрополитена еще раз информируют: совершение подобных деяний не только нарушает общественный порядок, правила пользования Московским метрополитеном и несет за собой административную ответственность, но и создает угрозу жизни и здоровью вам и другим пассажирам.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18