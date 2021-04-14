Российские фармацевты бьют тревогу: в скором времени в стране может возникнуть дефицит лекарств, в том числе – льготных. К таким последствиям способна привести инициатива Министерства ..

Российские фармацевты бьют тревогу: в скором времени в стране может возникнуть дефицит лекарств, в том числе – льготных. К таким последствиям способна привести инициатива Министерства промышленности и торговли.В ведомстве предложили ввести новое правило госзакупок препаратов, которое предполагает преимущество для производящих лекарства на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Директор Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий АПФ Надежда Дараган заявила, что это приведёт к ослаблению конкуренции и уходу ряда производителей с российского рынка, а для покупателей это означает более скудный выбор препаратов в аптеках. Дараган подчеркнула, что в стране уже не хватает противораковых лекарств, сообщает