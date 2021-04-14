Коллега - отказался.

Во Владимирской области продолжается марафон пресс-конференций лидеров партий-спойлеров. Сегодня, 14 апреля состоялась пресс-конференция депутата Заксобрания региона Ивана Алтухова. Напомним, что в парламенте он представляет Коммунистическую партию социальной справедливости (КПСС).Экс-кандидат в губернаторы рассказал собравшимся о борьбе за права своих избирателей. Однако суть выступления перед СМИ сводилась к решению Максима Шевченко возглавить список Российской партии свободы и справедливости на будущих выборах в Госдуму. При этом РПСС является преемницей КПСС. Иначе говоря, Максим Шевченко, с которым у Ивана Алтухова сложились натянутые отношения, в скором времени станет одним из непосредственных руководителей последнего.Однако во время брифинга для СМИ Иван Алтухов заявил, что не собирается вдаваться в детские обиды и готов работать сообща.«Разногласий было много, но ради защиты интересов жителей Владимирской области я готов объединиться и работать вместе», - заявил он.Народный избранник предложил Максиму Леонардовичу вступить во фракцию КПСС, которая в скором времени станет называться РПСС. Однако новый партийный босс отверг такую возможность.Так или иначе, в ближайшем будущем оба действующих депутата ЗС будут работать в одной команде. Разумеется, если кто-то не решит её покинуть.Напомним, что недавно из забытия ещё одна партия-спойлер - Партия пенсионеров, лидер которой посетил Владимирскую область.