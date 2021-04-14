Росприроднадзор выявил источник загрязнения реки Нерль рядом с владимирским водозабором. Надзорное ведомство осмотрело акваторию водоохранной зоны Нерли в районе поселка Сокол.

Росприроднадзор выявил источник загрязнения реки Нерль рядом с владимирским водозабором. Надзорное ведомство осмотрело акваторию водоохранной зоны Нерли в районе поселка Сокол. Инспекторы обнаружили понижение рельефа, заполненное водой с характерным цветом и запахом нечистот. Понижение рельефа, заполненное сточными водами находится на расстоянии около 100 м от уреза воды р. Нерль, т. е. в границах водоохранной зоны, ширина