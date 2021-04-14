Некоторым жителям воду подвозят родственники, остальным приходится ходить на колонки по несколько раз в день.

Активисты общественного объединения "Вязники "Наши" за народ" написали обращение в Министерство строительства и ЖКХ России. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей населенных пунктов Вязниковского района на отсутствие водоснабжения в зимний период. И это продолжается на протяжении нескольких лет.Из-за промерзания труб воды не поступает в дома. Без центрального водоснабжения остаются улицы Пролетарская, Школьная-2, Совхозная, Первомайская, Октябрьская, Восход и Текстильная в поселке Степанцево. На станции Сарыево улицы: Советская, Первомайская, Молодежная, Октябрьская, улица Шоссейная в деревне Симонцево, Песочная в деревне Удон и Ленина в Буторлино. Позднее общественники сообщили, что вода отсутствует и у жителей домов с 21-го по 28-й на улице Механизаторов в деревне Октябрьская.Некоторым жителям воду подвозят родственники, остальным приходится ходить на колонки по несколько раз в день. Например, на станции Сарыево до ближайшей работающей колонки - более 800 метров. В деревне Симонцево - 150 метров, но, по словам людей, пить воду из этой колонки не возможно - в ней присутствует металлический осадок. Обращения во всевозможные инстанции ни к чему не привели. Везде отвечают, что нет технической возможности отогреть центральные трубы.В ответ на обращение Министерство строительства и ЖКХ направило письмо в администрацию Владимирской области с требованием провести необходимые проверки по изложенным фактам, принять меры и дать соответствующие разъяснения.