Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв на днях встретился с молодёжью и выдающимися спортсменами региона. Встреча прошла в ледовом комплексе «Владимир». Мероприятие ..

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв на днях встретился с молодёжью и выдающимися спортсменами региона.Встреча прошла в ледовом комплексе «Владимир». Мероприятие приурочили к Всемирному дню здоровья в рамках проекта «Ни слова о политике». Организатором выступил Студенческий совет Владимирской области.Прямой диалогГлавная задача проекта – организовать прямой диалог известных личностей региона с молодёжью. Первую встречу решили посвятить спорту. Ребята из 12 муниципалитетов задавали вопросы спикеру Законодательного Собрания Владимиру Киселёву и трехкратному чемпиону Европы по биатлону Алексею Слепову. Обсудили множество тем: как спорт уживается с работой, что такое правильное питание, как построить позитивные отношения с близкими. Алексей Слепов рассказал о пути к профессиональным высотам, а Владимир Киселёв поделился воспоминаниями о спортивной юности и том, как физическая подготовка привела его в войска ВДВ.Кураторы мероприятия, председатель Молодёжной думы при ЗС Максим Быстров и руководитель регионального отделения Молодой Гвардии «Единой России» Павел Кутузов рассказали о перспективах этого проекта.-Отличные спикеры - Владимир Николаевич Киселёв и Алексей Слепов рассказали об их собственном опыте, о роли спорта в их жизни. В целом, дискуссия получилась очень интересная, мы надеемся, что этот проект будет продолжаться и дальше, - поделился Павел Кутузов.Клюшку - в музейМаксим Быстров поблагодарил Владимира Киселёва за поддержку молодёжной инициативы и высказал надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.Итоги встречи подвёл глава областного парламента Владимир Киселев: - Молодёжь стремится к здоровью и спорту. Здорово, что, несмотря на разницу в возрасте, мы с ребятами были на одной волне. Все остались довольны этой встречей. С огромным удовольствием поговорили на многие темы, не только о физкультуре и спорте, но и о развитии человека как личности, о развитии нашей области.Председатель Законодательного Собрания ознакомился и с недавно созданным в Ледовом комплексе музеем зимних видов спорта. Один из его экспонатов – клюшка знаменитого Александра Овечкина с его автографом. Эта клюшка – подарок хоккеиста Владимиру Киселёву, который, в свою очередь, передал ее музею.