Использование подобной техники очень кстати.

ГАУ «Владлесхоз» закупило 4 комплекта, чтобы быстро обнаруживать очаги возгорания. Как стало известно, все квадрокоптеры прошли настройку и готовы к использованию. Всего на модернизацию лесопожарной техники было выделено 30 млн рублей.