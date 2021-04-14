Строительство планируется начать в ближайшие месяцы.

Французкий ритейлер «Леруа Мерлен» в 2022 году откроет во Владимире магазин товаров для дома, сада и ремонта. Строительство планируется начать в ближайшие месяцы. Объект возведут на выезде в сторону Суздаля, за гипермаркетом «Глобус». Об этом сообщил глава города Андрей Шохин.«После того, как пройдут публичные слушания по проекту планировки, будет выделен участок. Дальше компания может получать разрешение на строительство», - подчеркнул он.Коммуникации и инженерные сети «Леруа Мерлен» проведёт самостоятельно. От города требовалось обеспечить лишь транспортную доступность к будущему ТЦ.В 2016 году французы уже пытались освоить владимирский рынок, но группа владимирских предпринимателей выступила против строительства магазина. Тогда проект не удалось реализовать.Напомним, что сеть фирменных гипермаркетов насчитывает 111 магазинов в 55 городах РФ.