Строительство планируется начать в ближайшие месяцы.
Французкий ритейлер «Леруа Мерлен» в 2022 году откроет во Владимире магазин товаров для дома, сада и ремонта. Строительство планируется начать в ближайшие месяцы. Объект возведут на выезде в сторону Суздаля, за гипермаркетом «Глобус». Об этом сообщил глава города Андрей Шохин.
«После того, как пройдут публичные слушания по проекту планировки, будет выделен участок. Дальше компания может получать разрешение на строительство», - подчеркнул он.
Коммуникации и инженерные сети «Леруа Мерлен» проведёт самостоятельно. От города требовалось обеспечить лишь транспортную доступность к будущему ТЦ.
В 2016 году французы уже пытались освоить владимирский рынок, но группа владимирских предпринимателей выступила против строительства магазина. Тогда проект не удалось реализовать.
Напомним, что сеть фирменных гипермаркетов насчитывает 111 магазинов в 55 городах РФ.