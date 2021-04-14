По состоянию на 13 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 18801 жителю.

По состоянию на 13 апреля, в областном центре первый компонент вакцины привит 18801 жителю. Из них 12811 человек получили уже оба компонента вакцины. Записаны на вакцинирование 3033 человека.Вакцинация владимирцев от коронавирусной инфекции проводится в семи лечебных учреждениях города. Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Все указанные лечебные учреждения города Владимира имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступила 23741 доза вакцины.Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.