В связи с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади будет ограничено движение транспорта...

В связи с передислокацией военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади из подмосковного полигона Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники 24 апреля с 04.00 до 07.00 часов будет ограничено движение транспорта по улицам: 1-й, 2-й и 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения), улица Народного Ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), улица Крылатская (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до улицы Мневники в сторону улицы Мневники).Кроме этого, с 22.00 часов 23 апреля до 02.00 часов 24 апреля возможно перекрытие движения транспорта по мере прохождения колесной техники по внутренней стороне МКАД (от Минского шоссе до Рублевского шоссе), Рублевскому шоссе, Осенней улице, Крылатской улице и улице Нижние Мневники.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81