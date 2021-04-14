“Герои земли Владимирской”. Так называется историческая интеллектуальная игра. В ней поучаствовали старшеклассники из владимирской школы №15. Провели её в формате квиза. Это когда

“Герои земли Владимирской”. Так называется историческая интеллектуальная игра. В ней поучаствовали старшеклассники из владимирской школы №15. Провели её в формате квиза. Это когда команды отвечают на разные вопросы, объединённые одной тематикой. Главное, чтобы участникам было весело, интересно и познавательно. Роман Немов, ведущий игр Структура игры выстроена таким образом, что она вся состоит из вопросов об