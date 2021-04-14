Владимирцы помнят самые напряженные моменты пандемии. Койки переполнены. Пик в регионе - 13 декабря.

Прошёл ровно год с тех пор, как началась пандемия. Как изменилась жизнь - в специальном репортаже Анастасии Сахаровой.- Я так благодарна врачам. Я до конца дней буду им благодарна. Они просто меня спасли.Владимирцы помнят самые напряженные моменты пандемии. Койки переполнены. Пик в регионе - 13 декабря. В этот день было выявлено 194 заболевших. В больнице - толпятся больные и здоровые пациенты. Ждут очереди на анализ. Многие боятся признаться, что у них подтвержден COVID-19.Скорую помощь приходилось ждать по трое суток. Самое страшное, рассказывает фельдшер Наталья Карташова, когда пациенты умирали не дождавшись помощи. Во время эпидемии было до пятисот вызовов на 16 машин - и это только во Владимире. Врачи скорой делали пациентам тесты на ковид, развозили их на КТ и в стационары.- Было тяжело эмоционально. Потому что пациенты на нас срывались. Они были очень недовольны, негодовали. Но мы, к сожалению, ничего с этим поделать не могли.Слова "спасибо врачам" переросли в масштабную акцию по региону. Под окнами больниц проходили концерты. Предприниматели дарили медикам цветы. Сейчас кризис почти прошел. Закрылись госпитали в ОКБ, в Пиганово и во второй больнице. Закончился режим самоизоляции.Слово года — самоизоляция - стало для многих владимирцев вдохновением. Они объединились и сняли видеоклип. Где рассказали, чем занимались в четырех стенах. Также иронизировали над ожиданием теста на COVID-19. Некоторые сидели на карантине 40 дней.- Бягу, бягу, бягу. Я хочу вам сказать, что тестик пришел отрицательный. Мы вас выписываем. Можете выходить на работу.Знаменательна и продуктовая паника. В марте прошлого года начался дефицит товаров первой необходимости. Исчезла гречка, туалетная бумага, крупы, сахар, подсолнечное масло.- Покупали по необходимости. Килограмм и все. Мы не скупали. Надо все-таки как-то по-человечески. Ну, мы обошлись, нормально.- Покупали, да, пачек пять. До сих пор едим.- Зачем? Это бабушки, наверное, только делают так.Как выяснилось, не только. Самые находчивые владимирцы и вовсе развернули "бизнес". Юрий вспоминает: сразу сообразил, что крупы воспользуются спросом. И скупил их в промышленных количествах.- Не то чтобы я ей начал давиться, но мой основной рацион состоял именно из гречневой каши и тушеночки. И из-за дефицита у соседей совсем еды не было. И, как самая наглая морда, я ее слегка продавал.Тяжело было и "влиться" в масочный режим. В аптеках дефицит - самая дешевая маска стоила 43 рубля. А флакон антисептика - пятьсот рублей.- Вы носили одну и ту же маску или разные?- Разные, конечно, нам наборы покупали родители, мы их меняли.Продавцам и кондукторам работы тоже добавилось - приходилось постоянно напоминать про средства индивидуальной защиты.- Вы наверняка каждому входящему говорили - наденьте маску. Сейчас ситуация изменилась?- Надоело уже, наверное?- Да, надоело.Евгения, кондуктор: «А это наша работа. Почему нет-то. Это то же самое, как говорить спасибо-пожалуйста каждому. За то, что оплатили проезд свой».Пандемия сблизила поколения. Волонтеры помогали пенсионерам, которые остались на самоизоляции. У волонтеров были так называемые "подшефные" бабушки. Молодые люди приносили продукты. И интересовались их самочувствием.- Очень добрые люди. Они заботятся не только о себе, но и о других. Это качество далеко не всем присуще. Я очень благодарна. Я очень рада, что волонтер пришел. У меня нет здесь никого. И она как доченька мне.Другие пенсионеры восприняли пандемию легче. По их словам, главное - соблюдать простые правила. И не поддаваться панике.- Боитесь вы чихающих и кашляющих людей?- Не очень. Предохраняюсь - маску ношу. Сделала прививку. И живу спокойно.- Даже еще до объявления пандемии было страшновато. Я перестала ходить в бассейн заниматься - потому что боялись заразиться. А вот осенью опять начали заниматься и в бассейн ходить.А для кого-то пандемия принесла хорошие новости.- У нас будет еще один внук! Нашим детям повезло. И нам тоже, значит.Повезло и студентам. Для некоторых ограничения пришлись очень кстати.- Экзаменов не было, я поступил. А так если бы не было экзаменов. То я бы, наверное, не поступил и сдавал. Или вообще бы не сдал. Фортануло!Преподавателям пришлось осваивать скайп и зум, а студентам и школьникам - разбираться с темами самостоятельно. Главное событие для выпускников - Последний звонок и Выпускной - тоже впервые в истории прошел онлайн. Хотя формат оценили не все - соскучились по живому общению.- Дистанционное обучение совершенно не понравилось. Я не понимала ни тем, ни домашних заданий.- Мне так хотелось в школу!Спорт тоже взял паузу. Чемпион мира по функциональному многоборью Алексей Лясоха не поехал в Лиссабон - мировые тренеры оценивали его способности через скайп. Фигуристы остались без льда - не потерять форму им помогла гимнастика. Бассейны под запретом - чемпионку России по плаванию Анастасию Авдееву спас только специальный тренажер.- Именно возможность имитировать гребок в воде, что очень важно для нас.На лето занавес опустили и театры. В кукольном театре сами куклы стали рулить административными процессами. Полина из "Сладкой ловушки" носила отчеты директору. А Алёнушка и Василиса в художественном цехе готовили к выпуску новых персонажей. В это время актеры владимирского драматического театра "гастролировали" по сети. На один онлайн-спектакль собиралось до 7 тысяч зрителей.Светлана Игнатова, пресс-атташе Владимирского академического театра драмы: «Нас смотрят Чили, Бразилия, Австралия. Нас смотрят города России, в которые мы приезжали на фестивали, в которых мы были на гастролях».Воцарилась тишина и в концертных залах. Но это не помешало музыкантам выступать с балкона. Этот флешмоб начали в солнечной Италии, и его подхватил владимирский скрипач Илья Староверов. Прохожие услышали музыку из балета "Лебединое озеро" Чайковского, Грозу Вивальди и даже аранжировку Майкла Джексона.- Ажиотаж меня сильно поразил. Даже не думал, что будет такой резонанс и в соцсети, и журналисты начали расспрашивать.Сейчас залы уже можно заполнять на 75 процентов. Дирижер губернаторского симфонического оркестра Артем Маркин готовится открывать 4-ый Танеевский фестиваль. Несмотря на то, что иностранные гости сейчас - редкость, маэстро удалось пригласить канадца Марка Андре Амлена - пианиста, влюбленного в русскую музыку. И здесь помогла пандемия.Артем Маркин, директор Центра классической музыки: «Вообще в пандемию центр музыкальной культуры и вообще культуры в Россию переместился. Потому что в Европе концертов нет, или они с жесточайшими ограничениями. А в России, в Москве и Санкт-Петербурге концертная жизнь просто бурлит».И в редакции "Вестей" жизнь изменилась. Эфирного времени добавилось. А съемки отменялись одна за другой. Поэтому приходилось выкручиваться и просить зрителей снимать себя на телефон. И это оказалось сложнее, чем кажется.Татьяна Воронцова, телеведущая: «Но самое важное, просто наиважнейшее, чтобы обязательно телефон ты держал горизонтально. Го-ри-зон-таль-но! Мы же телевидение, понимаешь».Самые жесткие ограничения коснулись Владимир прошлой весной. Заведения общепита работали только на вынос, к лету открыли летние веранды. Граждан озадачили и куар-коды - их отменили только в январе этого года.- И сейчас, когда возвращается быстрый темп жизни, снимаются ограничения. Вот это кайф. Вот это все возвращается.- Я думаю, наша страна вырвалась вперед. Мы разработали вакцину, «Спутник» наш. Думаю, у нас все хорошо пройдет и впредь мы будем готовы к таким неприятным моментам.Эти кадры сделаны в начале апреля 2020 года — улицы города пугали своей пустотой. Но сегодня жизнь на Большой Московской снова кипит. И жители отмечают, что после всех ограничений начинаешь её ценить вдвойне.Анастасия Сахарова, Семен Карпов«Вести-Владимир»