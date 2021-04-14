Злоумышленница, работавшая уборщицей в спортивном клубе, похитила украшения одной из посетительниц.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В марте в дежурную часть обратился местный житель, сообщивший о пропаже золотых украшений, которые носила его внучка. При уточнении обстоятельств было установлено, что 14-летняя внучка заявителя во время посещения одного из местных спортивных клубов забыла на тренажере два золотых кольца, а когда вернулась за ними, украшений не обнаружила. На вопросы работники заведения отвечали, что украшения не находили.В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий полицейские уставили причастность к хищению уборщицы клуба. Женщина в содеянном созналась, пояснив, что нашла украшения, но не стала никому об этом сообщать, в том числе и самой владелице. Золотыми кольцами злоумышленница планировала пользоваться сама.В ходе следствия похищенное было изъято и возвращено владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.