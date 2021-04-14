В рамках операции «Дети России-2021» сотрудники полиции Северного округа провели лекцию о вреде психотропных веществ и наркотических средств...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» сотрудники полиции Северного округа провели лекцию о вреде психотропных веществ и наркотических средств.В рамках мероприятия «Дети России-2021» в Центре социальной (постинтернатной) адаптации Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы полицейские севера Москвы провели лекцию. Сотрудник ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Костиков прочитал антинаркотическую лекцию на тему: «Профилактика наркомании. Административная и уголовная ответственность».Майор полиции рассказал ребятам, что происходит с организмом человека при употреблении наркотических средств и психотропных веществ, а также об уголовной ответственности за производство и сбыт запрещенных веществ, которая предусмотрена статьями 228 и 228.1 УК РФ. Кроме того, с целью недопущения совершения учащимися подобных деяний, полицейский разъяснил выпускникам Центра о наиболее частых правонарушениях и преступлениях, совершаемых несовершеннолетними.В завершении мероприятия учащимся был показан тематический фильм, а после подопечные и руководство Центра поблагодарили сотрудников полиции за лекцию.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29