Во время конфликта злоумышленник достал пистолет и выстрелил в сторону оппонента...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Нижегородскому району г. Москвы задержали подозреваемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью.В отдел полиции поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним за помощью обратился 25-летний приезжий гражданин с раной в груди. Со слов мужчины, ранение он получил на месте работы в результате конфликта с оппонентом, который выстрелил в него из пистолета. Согласно справке заявителю причинен легкий вред здоровью.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на Подъемной улице задержали подозреваемого – 30-летнего приезжего, который работал вместе с потерпевшим. Установлено, что между мужчинами возник спор на территории стройки, на которой они работают. Во время конфликта подозреваемый достал травматический пистолет и выстрелил в сторону потерпевшего.Отделением дознания ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18