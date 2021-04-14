Мероприятие проходило в школе №1528 с учащимися 10 и 11 классов...

Сотрудники ОНК УВД по ЗелАО и ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково совместно с представителем Общественного совета при УВД по ЗелАО и заместителем председателя Территориальной избирательной комиссии района Силино города Москвы приняли участие в мероприятии «Моя гражданская позиция» в рамках проведения акции «Дети России-2021».Мероприятие проходило в школе №1528 с учащимися 10 и 11 классов. Гости напомнили собравшимся об обязанностях гражданина РФ. Наряду с правами и свободами, включая право избирать и быть избранным и свободой слова, они обратили внимание школьников на необходимость выполнять обязанности гражданина РФ, а именно не нарушать установленные законы.Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Зеленограда капитан полиции Светлана Хальзова разъяснила разницу между медицинским и немедицинским употреблением наркотических средств и психотропных веществ.Старший инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Татьяна Иванова в преддверии майских праздников попросила школьников не нарушать административное законодательство РФ, в том числе употребляя алкогольную и табачную продукцию.Представитель Общественного совета при УВД по ЗелАО г. Москвы призвал учащихся к настороженности по отношению к незнакомым. Он особенно выделил необходимость осторожно относиться к себе, всегда думать перед совершением каких-либо действий и остерегаться посторонних. Также он призвал ребят заниматься спортом и вести активный образ жизни для сохранения собственного здоровья.В завершение мероприятия приглашенные гости подытожили для обучающихся понятие гражданского долга, гражданина с активной гражданской позицией, с высокими моральными принципами, знающего свои права и свободы, выполняющего свои обязанности перед государством и работающего на благо процветания всего общества.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31