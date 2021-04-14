Злоумышленник из хулиганских побуждений совершил поджог транспортного средства, после чего скрылся...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Нагатинский Затон задержали 41-летнего жителя Московской области, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Нагатинский Затон поступило сообщение от приезжего мужчины о том, что на Судостроительной улице неизвестный поджег находящийся в его пользовании автомобиль марки «Ниссан», после чего скрылся. Предварительная сумма ущерба составила 150 тысяч рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Московской области.Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений путем занесения открытого источника огня совершил поджог транспортного средства, после чего скрылся.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22