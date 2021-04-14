Накануне американский лидер неожиданно позвонил российскому президенту. Политики обсудили много важных вопросов.

Накануне американский лидер неожиданно позвонил российскому президенту. Политики обсудили много важных вопросов.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден поговорили о ситуации на Донбассе и о проблемах в российско-американских отношениях. Однако важнее всего то, что главы государств договорились провести личную встречу, после чего рубль заметно укрепился по отношению к западным валютам.Российский политолог Георгий Бовт обратил внимание на то, что именно глава Белого дома предложил Путину увидеться. По мнению эксперта, это свидетельствует об озабоченности Вашингтона состоянием двусторонних отношений и желании остановить их неуклонное ухудшение. Жест Байдена также означает, что США не хотят дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе и не планируют воевать даже руками союзников, поскольку их придётся поддерживать.Говоря об усилении российской валюты, специалист отметил, что из-за высокой цены на нефть рубль должен был стоить гораздо дороже, но на рынке валют опасались новых антироссийских санкций. Своим разговором Владимир Путин и Джо Байден заметно снизили эти опасения, благодаря чему рубль начал расти.Однако Георгий Бовт предупредил, что встреча двух президентов может как улучшить, так и ухудшить отношения двух стран. Саммит может провалиться, если на нём не будут обозначены острые вопросы и решены важные проблемы. В конечном счёте исход встречи будут зависеть от того, какие договорённости заключат стороны.