Роспотребнадзор обязал россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, сдавать тест на коронавирус.

Роспотребнадзор обязал россиян, возвращающихся в страну любым видом транспорта, сдавать тест на коронавирус.каждый обязан до въезда в Россию заполнить на портале Госуслуг анкету для пограничного санитарного контроля,- в течение 3 календарных дней со дня возвращения в Россию нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты на портал Госуслуг,- до получения результата теста нужно находиться на самоизоляции по месту жительства или пребывания,- white_check_mark: новый порядок начинает действовать с 15 апреля.Фото