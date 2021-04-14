Ставки по ипотеке могут быть повышены без согласия заемщиков при изменении ключевой ставки Центробанком.

Ставки по ипотеке могут быть повышены без согласия заемщиков при изменении ключевой ставки Центробанком.О скрытой угрозе для россиян, купивших недвижимость в ипотеку, предупредила консультант по финансовой грамотности и преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская. По словам эксперта, возможность повышения ставки по уже выданной ипотеке обычно предусмотрена кредитным договором, который подписывает заемщик. При этом в большинстве стандартных договоров существует пункт, согласно которому банк-кредитор может в одностороннем порядке увеличить ставку по ипотеке при условии роста ключевой ставки.При этом банк, разумеется, обязан уведомить своего клиента о повышении ставки. Однако, если ЦБ поднимет ключевую ставку, финансовая организация, выдавшая ипотеку, имеет полное право последовать его примеру, и клиент никак не сможет повлиять на данную ситуацию. Надо понимать, что ежемесячный платеж клиента в этом случае может существенно увеличиться.Финансовый консультант добавила, что вообще недвижимость в России сейчас стоит дорого, поэтому регулярные платежи заемщиков в любом случае получаются очень большими. И даже в таких условиях, покупать недвижимость лучше сейчас, потому что в обозримом будущем цены на жилье в нашей стране снижаться не будут – об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на ИА Regnum. При этом не стоит соблазняться на низкие ставки по ипотеке, так как в будущем они могут вырасти.