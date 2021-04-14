Жители России поделились своим мнением о самых перспективных и привлекательных сферах труда. Его выяснили эксперты сервиса Работа.ру в ходе опроса. В исследовании приняли участие около ..

Жители России поделились своим мнением о самых перспективных и привлекательных сферах труда. Его выяснили эксперты сервиса "Работа.ру" в ходе опроса.В исследовании приняли участие около пяти тысяч человек, чуть меньше половины (49%) из которых выразили желание работать в сфере информационных технологий, поскольку считают её наиболее перспективной. Ещё 28% респондентов хотели бы построить карьеру в области робототехники и искусственного интеллекта. В число лидеров также вошли строительство (26%), нанотехнологии (25%) и медицина (24%), сообщает "".