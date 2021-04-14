Местом проведения мероприятия стала ГБОУ «Романовская школа», где собрались команды юных инспекторов движения со всей Москвы...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» полицейские Центрального округа столицы познакомили школьников со своей профессией и поговорили об актуальных проблемах современного общества.Местом проведения мероприятия стала ГБОУ «Романовская школа», где собрались команды юных инспекторов движения со всей Москвы. Чтобы окунуться в работу полицейского, школьники всех возрастов участвовали вместе со своими наставниками – сотрудниками Госавтоинспекции УВД по ЦАО, в тематических квестах, обучающих играх, викторинах, мастер-классах, знакомились с интересными оппонентами, а также изготавливали эксклюзивные светоотражающие наклейки и вспоминали Правила дорожного движения. Старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения майор полиции Елена Муравская рассказала ребятам о том, что работа инспектора ГИБДД не только интересная и романтичная, она в свою очередь требует от сотрудника отличную зрительную память на цифры, буквы, предельной концентрации внимания, выносливости, силы и скорости. В ходе мероприятия многие ребята примерили на себя роль стражей правопорядка, а некоторые из них поделились с инспекторами, что хотели бы тоже в будущем связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.Также сотрудники полиции поделились с ребятами историями со службы, дали жизненные советы и рассказали о вреде наркотических средств. Так, инспектор ОДН ОМВД России по Пресненскому району лейтенант полиции Олеся Костяева подробно ответила на интересующие ребят вопросы, отметив, что наркотики влекут за собой не только потерю здоровья, но и уголовную ответственность. Также она выразила уверенность, что подобное общение и обмен информацией с молодым поколением очень полезно и многие из ребят задумаются о том, что здоровый образ жизни – это залог успешного будущего.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60