Злоумышленник в помещении фитнес-клуба произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте...

Оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве был задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства.12 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на Авиационной улице убит мужчина. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Было установлено, что неизвестный в помещении фитнес-клуба произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевшего, который от полученных травм скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места преступления.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, он был задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который будет передан в следственные органы.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве