Участники мероприятия, прошедшего в формате «круглого стола», обсудили вопросы взаимодействия в сфере пресечения распространения запрещенной информации в сети Интернет.

Во владимирском областном Доме молодежи прошла встреча сотрудников регионального Управления МВД, волонтеров областного и муниципальных штабов общественного формирования «Киберпатруль» и представителей комитета по молодёжной политике администрации Владимирской области.Участники мероприятия, организованного в формате «круглого стола», обсудили тему информационной безопасности в молодежной среде.В онлайн формате к обсуждению присоединились руководители и специалисты подразделений по делам молодежи муниципальных образований области.В рамках мероприятия обсуждались вопросы организации межведомственного взаимодействия в сфере пресечения распространения запрещенной информации в сети Интернет.Начальник Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД подполковник полиции Михаил Астафьев разъяснил участникам встречи основные правовые требования к информации, распространяемой в сети Интернет, особое внимание уделив положениям Федерального Закона «О противодействии экстремистской деятельности».Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области рассказали о мероприятиях, проводимых органами внутренних дел по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, акцентировав внимание на положительном опыте участия в них волонтеров.Участники круглого стола обсудили используемые механизмы поиска в сети Интернет и блокировки информации, содержащей экстремистские материалы, и информации о распространении наркотических веществ, а также поделились положительным опытом по обсуждаемым вопросам.Правоохранители выразили благодарность в адрес волонтеров «Киберпатруля» за проводимую работу и плодотворное взаимодействие с органами внутренних дел.