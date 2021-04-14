«Тотальный диктант» проверен. Организаторы подводят итоги ежегодной просветительской акции по проверке грамотности. В этом году диктант во Владимире можно было написать онлайн и в

«Тотальный диктант» проверен. Организаторы подводят итоги ежегодной просветительской акции по проверке грамотности. В этом году диктант во Владимире можно было написать онлайн и в традиционном варианте. Число очных участников ограничивали по требованиям безопасности В нашем городе на площадки акции пришли 206 человек. Из них 15 человек написали диктант на отлично. Свои результаты можно узнать на