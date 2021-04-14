Для удобства и в целях повышения качества обслуживания граждан в некоторых подразделениях оптимизирован график приема...

Для удобства и в целях повышения качества обслуживания граждан в некоторых подразделениях оптимизирован график приема. Прием осуществляется ежедневно:по понедельникам, субботам и воскресеньям с 8 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин, перерыв с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин;по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин, перерыв с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин:1) Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 20;2) Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, корп. 5;3) Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Б. Косинская, 1Б, стр. 1;4) Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 21;5) Отделение регистрации АМТС МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Академика Глушко, д. 13;6) Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 1 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Лобненская, д. 20;7) Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 2 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, корп. 5;8) Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 3 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вернисажная, д. 1, стр. 1;9) Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 4 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 35, стр. 2;10) Отделение по экзаменационной работе МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД России по г. Москве, расположенное по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 170Д.Кроме того, столичная ГИБДД напоминает, что в настоящее время на территории города Москвы открыто шесть отделений ГИБДД, которые располагаются в филиалах МФЦ окружного значения (ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО), по адресам: Пресненская наб., д.2; Новоясеневский проспект, д. 1; ул. Кировоградская, д.13А; Щелковское ш., д. 75; Рязанский пр-т, д. 2, корп. 3; Ленинградское ш., д. 16А, стр. 8.В филиалах МФЦ сотрудники ГИБДД предоставляют государственные услуги не только по вопросам регистрации транспортных средств, но и услуги, связанные с проведением экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачей водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений) в день обращения.График работы: ежедневно с 10 ч.00 мин. по 22 ч.00 мин. (перерыв с 14 ч.00 мин. до 15 ч. 00 мин.).Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81