Данный законопроект поддержали 384 депутатов Государственной Думы.

Государственная Дума приняла в третьем в чтении проект закона, который запретит изымать домашних животных за долги. Данный законопроект поддержали 384 депутатов Государственной Думы, сообщили в пресс-службе парламента.«Это правильно, исходя из гуманного отношения не только к домашним питомцам, но и к их владельцам, - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Животные становятся членами семьи. Изъятие домашнего питомца - очень болезненное событие. Это недопустимо. Принятый сегодня законопроект позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное».