Похищенное было изъято и возвращено владелице.

В Вязниках направлено в суд уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи. Сообщили в пресс-службе регионального УМВД.В марте в дежурную часть обратился мужчина, сообщивший о пропаже золотых украшений, которые носила его внучка. При уточнении обстоятельств было установлено, что 14-летняя внучка заявителя во время посещения одного из местных спортивных клубов забыла на тренажере два золотых кольца, а когда вернулась за ними, украшений не обнаружила. На вопросы работники заведения отвечали, что украшения не находили.Полицейские уставили причастность к хищению уборщицы клуба. Женщина в содеянном созналась, пояснив, что нашла украшения, но не стала никому об этом сообщать, в том числе и самой владелице. Золотыми кольцами злоумышленница планировала пользоваться сама. Похищенное было изъято и возвращено владелице.Изображение с сайта