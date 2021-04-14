Местный житель оформил кредит, указав ложные сведения о месте работы и размере заработной платы.

В ОМВД России по Александровскому району обратились представители одной из кредитно-финансовых организаций, сообщившие, что один из клиентов в течение нескольких месяцев не исполняет обязательства по кредитному договору.В результате проверки полицейские установили, что 31-летний местный житель, оформляя займ, указал ложные сведения о месте работы и размере заработной платы, получив у организации 5 000 рублей.Местонахождение фигуранта было установлено.Мужчина пояснил, что деньги получил для личных нужд, и изначально знал о невозможности вернуть их в срок.В отношении подозреваемого отделом дознания ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).