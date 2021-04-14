В ходе расследования была выявлена его причастность к серии краж в садовых товариществах Гусь-Хрустального района. Ущерб от его деяний составил 24 тысячи рублей.

В Гусь-Хрустальном 33-летнего местного жителя признали виновным в убийстве и серии краж из дачных домов.Установлено, что ранее судимый мужчина повздорил со своим 53-летним приятелем. В ходе ссоры он избил жертву руками и ногами. Нанёс несколько ударов ножом и табуреткой.От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемый признался в убийстве, раскаялся и сотрудничал со следствием.В ходе расследования была выявлена его причастность к серии краж в садовых товариществах Гусь-Хрустального района. Ущерб от его деяний составил 24 тысячи рублей.В результате подсудимого приговорили к 11 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.