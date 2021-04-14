33-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным сразу в двух преступлениях – убийстве и серии краж из дачных домов. Как установили следствие и суд, ранее судимый мужчина поругался со
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2021-v-gus-xrustalnom-ranee-sudimyj-muzhchina-nasmert-zabil-svoego-znakomogo.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном ранее судимый мужчина насмерть забил своего знакомого</a> - 33-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным сразу в двух преступлениях – убийстве и серии краж из дачных домов. Как установили следствие и суд, ранее судимый мужчина поругался со
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2021-v-gus-xrustalnom-ranee-sudimyj-muzhchina-nasmert-zabil-svoego-znakomogo.html]В Гусь-Хрустальном ранее судимый мужчина насмерть забил своего знакомого[/url] - 33-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным сразу в двух преступлениях – убийстве и серии краж из дачных домов. Как установили следствие и суд, ранее судимый мужчина поругался со