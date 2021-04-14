33-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным сразу в двух преступлениях – убийстве и серии краж из дачных домов. Как установили следствие и суд, ранее судимый мужчина поругался со

33-летнего жителя Гусь-Хрустального признали виновным сразу в двух преступлениях – убийстве и серии краж из дачных домов. Как установили следствие и суд, ранее судимый мужчина поругался со своим 53-летним знакомым. В ходе конфликта злоумышленник избивал потерпевшего руками и ногами, нанес удары ножом, а также табуретом по голове. От повреждений и ран мужчина скончался на месте.