Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконной организацией азартных игр на территории Киржача.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, связанная с незаконной организацией азартных игр на территории Киржача.По версии следствия, в период с августа 2020г. по март 2021г. пятеро жителей Владимирской и Московской областей незаконно организовали на территории города Киржач в нежилом помещении подпольный игорный клуб, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. Деятельность заведения тщательно конспирировалась.В ходе проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных и следственных действий изъято игровое оборудование в количестве 19 единиц и более 50 тысяч рублей, полученных от незаконной деятельности, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.В момент обнаружения незаконного бизнеса в игорном зале находился его администратор, охранник и один из любителей азартных игр. В ходе допросов подозреваемые дали признательные показания. Следователем СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде подписке о не выезде и надлежащем поведении, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Группировка выявлена УФСБ России по Владимирской области в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий. И на основании переданных материалов ОРД СУ СК России по Владимирской области по данным фактам в марте 2021г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК России.