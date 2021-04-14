В Киржаче работал нелегальный клуб азартных игр в нежилом помещении. Его деятельность в марте 20201 года прикрыли сотрудники ФСБ и Следкома. По версии следствия, игорный бизнес организовали

В Киржаче работал нелегальный клуб азартных игр в нежилом помещении. Его деятельность в марте 20201 года прикрыли сотрудники ФСБ и Следкома. По версии следствия, игорный бизнес организовали четыре жителя Владимирской области и один москвич. Их незаконный игровой клуб работал порядка 8 месяцев. Подозреваемые в нежилом помещении разместили игровые автоматы и приглашали любителей азартных игр. Следователем