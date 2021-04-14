С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20187 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17830 пациентов. В стационарах лежит 332 жителя, из них 226 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1715 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 29 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от ковида - 28 человек.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти мужчину 64 лет.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 14 костромичам. Шесть инфицированных выявлено в Галичском районе. Два – в Мантурово. По одному – в Нее, Кадые, Волгореченске, Костромском, Парфеньевском, Красносельском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20187 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17830 пациентов. В стационарах лежит 332 жителя, из них 226 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1715 заболевших.