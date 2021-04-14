За совершённое правонарушение ему грозит до года исправительных работ.

В Коврове под суд отправится местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, 15 января 2021 года пьяный мужчина, нахолившийся в дежурной части МО МВД РФ «Ковровский» умышленно и публично оскорбил сотрудника правопорядка в неприличной форме.На матершинника составили соответствующий материал. За совершённое правонарушение ему грозит до года исправительных работ.Обвинительное заключение уже направлено мировому судье города Коврова и Ковровского района.