Аналогичные случаи произошли в Камешковском и Ковровском районах.

Во Владимирской области резко ухудшилась пожароопасная обстановка из-за палов сухой травы. Об этом на брифинге сообщил замначальника ГУ МЧС России по региону – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Юрий Арбузов.В этом году в области уже произошли 48 палов сухой травянистой растительности, причём 40 из них – в границах населённых пунктов. Общая площадь травяных пожаров – более 43 гектаров.За прошедшие сутки произошли три случая перехода огня с сухой травы на строения. Так, в Муромском районе от пала травы сгорела баня и сарай. Аналогичные случаи произошли в Камешковском и Ковровском районах.Напомним, что 10 апреля в Муромском районе , сжигая траву возле дома. А в Суздальском районе из-за пала травы огонь взял в кольцо село Мало-Борисково. .С 12 апреля в области установлен пожароопасный период. Это означает, что разведение огня на природе разрешено только при соблюдении определённых правил пожарной безопасности, иначе физические лица могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере до 4 тысяч рублей. При этом с учётом сложной обстановки с пожарами сотрудники МЧС призывают граждан совсем отказаться от каких-либо мероприятий, связанных с разведением огня на природе.