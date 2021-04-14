В этом году эту уже четвёртый случай незаконного складирования останков.

Глава администрации Пекшинского сельского поселения Татьяна Перегудова на общерайонном совещании с главой администрации Петушинского района сообщила о новом выявленном факте выброса костей крупнорогатого скота на дороге в районе деревни Аксеново. По поручению Александра Курбатова по данному факту готовится обращение в прокуратуру, органы внутренних дел и ФСБ. Сообщили в . В этом году эту уже четвёртый случай незаконного складирования останков.