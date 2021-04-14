В этом году эту уже четвёртый случай незаконного складирования останков.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2021-v-petushinskom-rajone-ostanki-zhivotnyx-vybrasyvayut-pryamo-na-dorogu.html" target="_blank">В Петушинском районе останки животных выбрасывают прямо на дорогу</a> - В этом году эту уже четвёртый случай незаконного складирования останков.
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2021-v-petushinskom-rajone-ostanki-zhivotnyx-vybrasyvayut-pryamo-na-dorogu.html]В Петушинском районе останки животных выбрасывают прямо на дорогу[/url] - В этом году эту уже четвёртый случай незаконного складирования останков.