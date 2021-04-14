Сотрудники ОНК и ПДН УВД по ВАО посетили учащихся 8-х классов ГБОУ «Московская международная школа» с профилактической лекцией по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2021» сотрудники ОНК и ПДН УВД по ВАО посетили учащихся 8-х классов ГБОУ «Московская международная школа» с профилактической лекцией по предупреждению наркомании среди несовершеннолетних.Старший оперуполномоченный ОНК УВД по ВАО подполковник полиции Ольга Жаркова рассказала ребятам о вреде употребления запрещенных средств и веществ, о риске возникновения наркотической зависимости и о том, как негативно влияют на организм человека наркотики. Также было отмечено о современных способах вовлечения в преступную деятельность посредством сети Интернет.Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Перово младший лейтенант полиции Евгения Тищенко рассказала о наступлении уголовной и административной ответственности несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков. Подросткам подробно разъяснили такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта» и «незаконная перевозка».«Цель нашего мероприятия донести до подрастающего поколения, что употребление запрещенных средств и веществ ведет к быстрому формированию зависимости и может привести к необратимым последствиям»,- отметила Ольга Жаркова.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73