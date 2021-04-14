Из 38 - 28 уже введены в эксплуатацию, ещё 10 должны быть введены до 1 июля текущего года.

В уже построенных и только еще возводимых ФАПах Владимирской области пройдут проверки. В рамках плана реализации нацпроекта "Здравоохранение" на 2020 год в населенных пунктах региона должно появиться 38 фельдшерско-акушерских пунктов. 28 уже введены в эксплуатацию, ещё 10 должны быть введены до 1 июля текущего года.Специально созданная комиссия из представителей надзорных ведомств обладминистрации и главврачей районных медицинских учреждений, уполномочена сверить фактическое наличие в новых ФАПах медицинского и иного оборудования, а также соответствие имеющегося оборудования выданным лицензиям.Результаты проведённых проверок будут рассмотрены на заседании Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области, которое состоится в первой половине мая.По данным белого дома, в 2021 году во Владимирской области запланировано завершить строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов, строительство которых было начато в 2020 году по программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Объём финансирования из федерального и регионального бюджетов – 136,4 млн рублей.Кроме того, в этом году будет построено ещё 4 ФАПа по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Объём финансирования из федерального и регионального бюджетов по этой программе – 46,5 млн рублей.