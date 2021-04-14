Под угрозой возгорания находился и храм Сергия Радонежского.

Вечером 12 апреля деревня Малое Борисково оказалась в плену огня. Из-за пала сухой растительности пламя широким фронтом наступало на населённый пункт, но жители проявили бдительность. Они быстро вызвали пожарных.Со слов , огонь мог перекинуться не только на дома, но и на храм в честь Сергия Радонежского.К счастью, благодаря усилиям спасателей и местных жителей малонаселённую деревню удалось отстоять.Напомним, во Владимирской области пожароопасный сезон. Ежедневно по населённым пункты и садовым товариществам проводятся по профилактике возгораний. К 14 апреля в регионе зарегистрировано 30 сухой травы.