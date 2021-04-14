Сотрудники полиции выступили перед старшеклассниками с лекцией и продемонстрировали фильм о вреде употребления наркотических средств на примерах реальных историй...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» полицейские УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве организовали встречу с учащимися 10-х классов школы № 1579 района Москворечье-Сабурово.Сотрудники полиции выступили перед старшеклассниками с лекцией и продемонстрировали фильм о вреде употребления наркотических средств на примерах реальных историй.Сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве рассказал ученикам о вовлечении несовершеннолетних в употребление наркотиков. Практически все попавшие в наркозависимость рано или поздно становятся участниками разветвленной сети незаконного оборота наркотических веществ и, по сути, являются инструментом обогащения наркодельцов. Полицейский проинформировал школьников об административной и уголовной ответственности за участие в незаконном обороте наркотических средств.Член Общественного совета при УВД по ЮАО, обращаясь к ребятам, призвал их заниматься спортом для правильного выбора цели в жизни.Присутствующий на мероприятии старший инспектор 1 районного отдела надзорной деятельности и профилактической работы майор внутренней службы Роман Сабельников в преддверии праздничных выходных дней рассказал учащимся о требованиях законодательства в сфере борьбы с пожарами и другими чрезвычайными ситуациями, разъяснил правила пожарной безопасности в жилых домах, школах, парках, скверах, лесных массивах и т.д., особенно в условиях начавшегося пожароопасного сезона. Присутствующим раздали памятки о соблюдении правил пожарной безопасности и способах вызова экстренных служб.Старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Москворечье-Сабурово г. Москвы майор полиции Анна Маренкова, обращаясь к ученикам, напомнила об алгоритме действий в случае, когда они становятся свидетелями противоправных деяний.Учащиеся и педагоги поблагодарили полицейских за организацию встречи и полученную информацию.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22