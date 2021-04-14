Результаты будут рассмотрены в первой половине мая.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил провести проверку всех строящихся в регионе ФАПов. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе обладминистрации.В план контрольных мероприятий войдут 38 медпунктов, построенных и возводимых с 2020 года. Из них 28 уже введены в эксплуатацию. Остальные 10 планируется сдать до 1 июля.«Комиссия уполномочена сверить фактическое наличие в новых фельдшерско-акушерских пунктах медицинского и иного оборудования, а также соответствие его выданным лицензиям», - уточнили в Белом доме.Результаты будут рассмотрены в первой половине мая.Справочно:В 2021 году во Владимирской области запланировано завершить строительство 16 сельских медучреждений, строительство которых было начато в 2020 году. На их возведение потрачено 136,4 млн рублей.В 2021 году на территории региона построят ещё четыре фельдшерско-акушерских пункта за 46,5 млн рублей.