7 апреля 2021 года под председательством заместителя руководителя Росреестра Е.В. Мартыновой, курирующей процесс цифровой трансформации, состоялось заседание с участием членов ..

7 апреля 2021 года под председательством заместителя руководителя Росреестра Е.В. Мартыновой, курирующей процесс цифровой трансформации, состоялось заседание с участием членов межрегиональной рабочей группы по цифровой трансформации по выявлению новых лучших практик организации деятельности Росреестра.Межрегиональная рабочая группа по цифровой трансформации обсудила лучшие практики организации деятельности Росреестра. Новые процессы будут внедрять в центральном аппарате Росреестра с учетом практики работы в регионах.Особое внимание участники совещания уделили перспективам профессионального развития сотрудников, повышению квалификации и обмену опытом.Одна из основных целей ведомства – сокращение сроков оказания государственных услуг. На территории 26 субъектов Российской Федерации реализуется проект «Регистрация за один день», который позволяет зарегистрировать электронный пакет ипотечных документов за 60-100 минут при отсутствии замечаний. С докладами выступили представители регионов-участников проекта.По результатам совещания принято решение внедрить лучшую практику «Электронная ипотека за 1 день» в Московской области, а также рассмотреть возможность масштабирования в субъектах РФ системы контроля качества оказания государственных услуг Росреестра – Мини-ЕГРН.В заседании приняли участие представители Управления Росреестра по Владимирской области: руководитель Сарыгин Алексей Александрович и заместитель руководителя Ларина Людмила Сергеевна. Встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи.Участниками заседания также были руководители ключевых направлений цифровой трансформации ведомства, представители территориальных органов, подведомственной Федеральной кадастровой палаты и Университета Иннополис.