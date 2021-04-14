В программе - мифы и легенды в работе с бизнесом, определение потенциальных партнёров...

Дом НКО Владимирской области сообщает, что открыт набор в "Школу выживания без грантов", она пройдёт в Архангельске, с 11 по 12 мая. В программе - мифы и легенды в работе с бизнесом, определение потенциальных партнёров, формирование предложения, подготовка к встрече, заключение договора, соглашения. Обучение бесплатное, количество мест ограничено - зарегистрироваться можно до 23 апреля на сайте "группаНКОгарант".