Из-за сухой и теплой погоды с 14 апреля и до особого распоряжения во Владимире вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщается управление гражданской защиты города. Теперь власти

Из-за сухой и теплой погоды с 14 апреля и до особого распоряжения во Владимире вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщается управление гражданской защиты города. Теперь власти города запретили горожанам ходить в лес, а также разводить костры и жечь мусор. В период особого противопожарного режима на территории города в целях обеспечения пожарной безопасности: – установлен