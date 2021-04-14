Во Владимире начался сезон дорожных работ. В этом году по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги” капитально отремонтируют 12 участков. На эти цели федеральный бюджет

Во Владимире начался сезон дорожных работ. В этом году по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги” капитально отремонтируют 12 участков. На эти цели федеральный бюджет выделил областному центру 200 миллионов рублей. Еще 50 миллионов город добавил из своего бюджета. Сегодня глава Владимира Андрей Шохин выехал по адресам, где капитальный ремонт дорог проходил в прошлом году