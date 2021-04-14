Без преувеличения можно сказать, что для АО «ОРЭС - Владимирская область» (входит в ГК ОРЭС) минувший год был знаковым. Недавно за успешную работу в «пандемийный» период компанию отметили на ..

Без преувеличения можно сказать, что для АО «ОРЭС - Владимирская область» (входит в ГК ОРЭС) минувший год был знаковым. Недавно за успешную работу в «пандемийный» период компанию отметили на самом высоком уровне.Как справлялись?Пандемия, словно лавина, обрушившаяся на привычный уклад жизни, заточила сотни тысяч жителей нашей области в квартирах - на режим самоизоляции. Люди, длительное время находившиеся в «четырёх стенах», могли контактировать с внешним миром лишь посредством гаджетов и интернета, которые, как всем хорошо известно, без электричества не работают.Электрические лампы и обогреватели, чайники и микроволновые печи, стиральные машины и холодильники - электроэнергия стала для нас настоящим источником жизни, без которого современная цивилизация попросту рухнет. «Пандемийный» год дал нам возможность в очередной раз в этом убедиться.АО «ОРЭС-Владимирская область» обеспечивает электроэнергией жителей крупнейших городов области. Её высокопрофессиональные сотрудники несли нам свет даже в самые суровые «ковидные» месяцы.- Главная проблема в прошлом году была у всех одна - пандемия и связанный с ней режим самоизоляции, - говорит главный управляющий директор АО «ОРЭС - Владимирская область» Николай Голенкевич. - Мы же не можем удалённо работать с повреждениями на сети... Мы потратили много сил и средств на организационные работы, чтобы соблюдать все требования Роспотребнадзора и распределить работников так, чтобы они минимально пересекались, но при этом выполняли свои обязанности. Мы с этим справились. Как результат - по итогам прошлого года нас признали лучшей электросетевой компанией нашего региона.В чём секрет успеха?Церемонию вручения награды провели 9 апреля в Областном дворце культуры и искусства. Торжество, которое приурочили ко Дню работников жилищно-коммунального хозяйства, сопровождала традиционная выставка. На стенде компании почётное место занимал макет, который наглядно демонстрировал все сферы деятельности организации. Миниатюрные бурильные машины устанавливали опору, аварийная бригада устраняла неполадки на кабельной линии электропередачи, напряжённая работа царила в подстанции и лаборатории, а вокруг - ярко освещённый город, который живёт своей жизнью и... в общем-то не замечает работы энергетиков. Всё, как в реальном, неигрушечном мире.- Мы каждый год участвуем в этой выставке, а лучшей электросетевой организацией становимся уже во второй раз. В прошлом году достижений было много. Мы полностью выполнили нашу инвестиционную программу - более 250 млн рублей. Но цифры, на самом деле, не могут дать полного понимания успехов компании. Больше всего мы гордимся тем, что у нас не было проблем с потребителями даже в самое суровое время. Наоборот, удалось успешно наладить дистанционную форму общения по вопросам техприсоединения. Особое внимание мы уделили функционированию сайта. Иными словами - активно осваивали возможности, которые предоставляет интернет-пространство, - рассказывает Николай Голенкевич.Достижения компании главный управляющий директор связывает, в первую очередь, с высоким профессионализмом и богатым опытом работников организации. В этом году АО «ОРЭС-Владимирская область» отметила 15-летие. Основу коллектива составляют специалисты, которые уже много лет трудятся в этой сфере. Это истинные профессионалы своего дела, искренне преданные профессии, в которой за долгие годы сформировались свои уникальные традиции.- Вы трудитесь в одной из самых сложных отраслей экономики. Вас объединяет высокая степень ответственности за обеспечение достойных условий жизни людей. Свет и тепло в каждом доме, чистая вода, благоустроенная территория - это всё показатели ваших ежедневных усилий. Вы проявляете оперативность и профессионализм, своевременно реагируете на нештатные ситуации, трудитесь ради безопасности и комфорта земляков без выходных и праздников, - обратился к присутствовавшим на награждении губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Какова зона ответственности?География предприятия - которая является второй по величине электросетевой компанией региона - весьма обширна. Специалисты компании обеспечивают электроэнергией жителей 14 муниципальных образований региона, в том числе областного центра.- Кроме 2-х производственных отделений, которые находятся в столице региона, мы обслуживаем и Суздаль, Судогду и Собинку - они находятся в структуре, которая называется «РЭС город Владимир», - рассказывает начальник РЭС Сергей Кутузов. - Мы стараемся решать все вопросы максимально оперативно. Среднее время восстановления электроснабжения потребителя - менее часа. Сейчас к этому высокому показателю, который установлен во Владимире, подводим и другие города.Кроме того, ежегодно компания снижает процент износа сетей (раньше это было серьёзной проблемой). Достигают желаемых результатов в процессе реконструкции, нового строительства, капремонта. Показательно, что за 15 лет АО «ОРЭС-Владимирская область» на территории своей операционной деятельности заменила более 400 километров воздушных линий и более 200 километров кабельных сетей, построила десятки новых подстанций.- С уверенностью могу сказать, что это одна из наиболее успешных компаний в нашем регионе, - отметил заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин. - Она очень качественно оказывает услуги населению. Нарекания на их работу от населения приходят крайне редко. Я считаю, что это показатель ответственного подхода к делу и, соответственно, высокая оценка профессионализма работников.