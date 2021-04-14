В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимире планируется капитально отремонтировать 12 дорожных объектов.

В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владимире планируется капитально отремонтировать 12 дорожных объектов.В плане ремонта 11 км автомобильных дорог общей площадью 196 тыс. кв. м., в том числе:- участок ул. Нижняя Дуброва (от дома №22 до дома №52),- ул. Дзержинского (от д. №13 ул. Дзержинского до Октябрьского пр-та),- ул. Мира (от Октябрьского пр-та до ул. Горького),- ул. Красноармейская (от пр. Строителей до ул. 9-го Января),- ул. Егорова (от ул. Добросельской до ул. Растопчина),- Суздальский проспект,- Октябрьский пр. (от д. №22 до д. №45),- Судогодское шоссе (от ул. Центральной до д. №33-а по Судогодскому ш.),- ул. Горького (от д. №96 до д. №32, три участка),- ремонт моста по ул. Мира (поворот к ДД(ю)Т),- ремонт более 3 км автодороги «Коммунар-Заклязьменский-Уварово-Бухолово»,- ремонт более 1,3 км трассы от дороги М-7 «Волга» до Содышки.Также будут установлены новые светофорные объекты на ул. Добросельской и на Судогодском шоссе и новые дорожные знаки. Продолжится оборудование пешеходных переходов.В 2020 году во Владимире по нацпроекту было отремонтировано 11 участков улично-дорожной сети общей протяженностью более 13,3 км на площади 190 тыс. кв. м. Дорожный ремонт был произведен на следующих объектах:- пр-т Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),- ул. Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова),- ул. Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),- ул. Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),- Судогодское шоссе (от моста через р. Клязьму до ул. Центральная мкр. Коммунар),- Ерофеевский спуск (от ул. Подбельского до Судогодского шоссе),- автодорога Ладога-Лунево (2,94 км от поворота на д. Уварово),- ул. Мира (от ул. Горького до ул. Усти-на-Лабе),- пр. Строителей (от д. №14 по пр. Строителей до пересечения с ул. Мира),- ул. Батурина (от ул. Северная до д. № 28 по ул. Батурина),- Октябрьский проспект (от д. №9 до д. №11 по Октябрьскому пр.).Также в рамках нацпроекта в 2020 году во Владимире установлено 2 светофорных объекта, 20 пешеходных переходов оборудованы дублирующими знаками.Фото