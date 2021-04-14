Об этом упомянул глава города Андрей Шохин.

Об этом упомянул глава города Андрей Шохин.Он, в частности сказал, что «… мы утверждаем проект планировки именно под этот объект, не трогая всю территорию, которая есть вокруг. На этот объект сейчас мы быстро проведем публичные слушания, утвердим, и они могут получать разрешение на строительство».Речь идет об участке за гипермаркетом «Глобус» вдоль дороги на Суздаль. Отметим, что впервые речь об открытии именно «Леруа мерлен» на этом самом месте зашла еще в пору губернаторства Светланы Орловой. Но затем проект по каким-то причинам был отложен.И очень бодро вновь стартовал сейчас. «Они хотят в этом году начать строительство, в следующем закончить, - сообщил Шохин. - По крайней мере, все, что мы с ними проговорили, они готовы максимально быстро сделать».Фото